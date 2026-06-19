TDT Eğitim Bilgi Ağı Kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bilgi Ağı'nın hayata geçirilmesi önerisi, Kazakistan'daki 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nda kabul edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla TDT 9. Eğitim Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, MEB'in üye ve gözlemci devletlerin eğitim sistemlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerin ortak metodoloji çerçevesinde toplanması, analiz edilmesi ve karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmesini amaçlayan bir işbirliği platformu kurulması yönündeki önerisi de görüşüldü.

Üye ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, eğitim alanındaki işbirliğinin artırılması ve ortak politika geliştirme süreçlerinin desteklenmesine yönelik "TDT Eğitim Bilgi Ağı"nın hayata geçirilmesi önerisi kabul edildi.

Eğitim Bilgi Ağı'nın hayata geçirilmesi adına, Bakanlıkça ilgili birimlerden uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturuldu.

Uygulama sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanmasının ardından üye ve gözlemci devletlerin ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulacak. Bu çalışma grubu, platformun amaçları, yönetişim yapısı, ortak metodolojisi ve veri göstergeleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirecek.

Oluşturulan model, üye devletlerin görüşleri doğrultusunda geliştirilerek TDT'nin ilgili karar alma mekanizmalarına sunulacak ve gerekli onay süreçleri tamamlanacak.

Uygulama aşamasında öncelikle eğitim sistemlerine ilişkin temel ve karşılaştırılabilir göstergelerin üretildiği ortak bir veri altyapısı oluşturulacak. Ardından tematik raporlar ve politika analizleri aracılığıyla ülkeler arası deneyim paylaşımı ve ortak öğrenme süreçleri desteklenecek.

Daha ileri aşamalarda ise kapsamlı veri setlerine dayalı karşılaştırmalı araştırmalar yürütülerek eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanacak. Süreç boyunca düzenli izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Eğitim Bilgi Ağı'nın çalışmaları çeşitli yayınlar, çalıştaylar ve toplantılar aracılığıyla yaygınlaştırılacak.

Uluslararası düzeyde karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında rekabet ve performans odaklı yaklaşım önemli yer tutarken, TDT Eğitim Bilgi Ağı üye devletler arasında dayanışma, deneyim paylaşımı, ortak öğrenme süreçleri ve karşılıklı kurumsal gelişimi esas alan kapsayıcı bir işbirliği anlayışını benimseyecek.

Ağın, veri üreten teknik bir mekanizma olmasının yanı sıra Türk dünyasında eğitim alanındaki ortak vizyonu güçlendiren stratejik bir dayanışma platformu haline gelmesi hedefleniyor.

TDT'nin eğitim alanında uluslararası görünürlüğü artacak

Türk dünyasına özgü eğitim tecrübelerinin, kültürel referansların ve iyi uygulama örneklerinin görünürlüğünü artırarak uluslararası eğitim literatürüne özgün katkılar sunması da planlanan ağın, veri altyapılarının geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve politika geliştirme süreçleri aracılığıyla Türk dünyasına özgü sürdürülebilir bir eğitim bilgi ekosisteminin ve bilgi üretim altyapısının oluşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Platform ile üye ve gözlemci devletlerin eğitim sistemlerine ilişkin güvenilir ve karşılaştırılabilir eğitim göstergeleri geliştirilecek, böylece eğitim politikalarının kanıta dayalı bir anlayışla geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Bununla birlikte, ülkeler arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ortak sorunlara yönelik çözüm geliştirilmesi ve karşılıklı öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesi mümkün olacak.

Ağ bünyesinde üretilecek veri ve analizler, politika yapıcıların yanı sıra araştırmacılar ve akademik çevreler için de önemli bir kaynak teşkil edecek.

Uzun vadede ise Türk dünyasında ortak referans çerçevelerinin geliştirilmesine, bölgesel işbirliğinin güçlenmesine ve TDT'nin eğitim alanındaki görünürlüğünün uluslararası düzeyde artmasına katkı sağlanacak.

Koordinasyon Merkezi Türkiye'de kurulacak

Ağın stratejik yönetimi, üye ve gözlemci devletlerin eşit temsiline dayalı olarak oluşturulacak Eğitim Kurulu tarafından yürütülecek. Kurul, ağın önceliklerini belirlemek, çalışma programlarını onaylamak ve hazırlanan raporları ilgili TDT mekanizmalarına sunmakla görevli olacak.

Ağın işleyişi ile teknik ve idari koordinasyonu ise Türkiye'de kurulması planlanan Koordinasyon Merkezi tarafından sağlanacak.

Bu merkez veri toplama ve yönetimi, analiz ve raporlama faaliyetleri ile üye devletler arasındaki koordinasyon süreçlerini yürütecek.

Kurulması öngörülen Koordinasyon Merkezi, TDT çatısı altında bağımsız bir yapıda faaliyet gösterecek. Ayrıca her üye ve gözlemci devlet tarafından belirlenecek ulusal birimler aracılığıyla veri akışı, koordinasyon ve uygulama süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesi sağlanacak.

Veri güvenliği, TDT Eğitim Bilgi Ağı'nın en temel önceliklerinden biri olacak. Bu nedenle ağın tasarım sürecinde, üye ve gözlemci devletlerin egemenlik haklarına tam saygı gösteren ve uluslararası standartlarla uyumlu çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı benimsendi.

Ağ kapsamında yalnızca ilgili ülkelerin paylaşımına onay verdiği veriler kullanılacak, hiçbir ülkenin onaylamadığı veri talep edilmeyecek veya üçüncü taraflarla paylaşılmayacak.

Veri akışı ve yönetimi, yetkilendirilmiş kullanıcıların erişebileceği güvenli dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Veri bütünlüğü, gizliliği ve erişilebilirliği uluslararası bilgi güvenliği standartlarına uygun teknik tedbirlerle korunacak.

Yayınlar üye ve gözlemci devletlerin resmi dillerinde yapılacak

Eğitim Bilgi Ağı'nın yayın politikası, Türk dünyasının dil çeşitliliğine saygı gösteren ve üretilen bilgi ve analizlerin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bir anlayış üzerine kurulacak.

Bu kapsamda hazırlanacak yıllık eğitim izleme raporları, tematik araştırmalar ve politika analizleri öncelikle üye ve gözlemci devletlerin kendi resmi dillerinde yayımlanacak.

Bununla birlikte, Türk dünyasında üretilen bilgi ve tecrübelerin küresel ölçekte görünür hale gelmesi ve uluslararası eğitim politikası tartışmalarına katkı sunabilmesi amacıyla tüm temel yayınların İngilizce olarak da yayımlanması planlanıyor.

İhtiyaç duyulması halinde ulusal birimler tarafından farklı dillere yönelik çeviri çalışmaları da gerçekleştirilebilecek. Yayınlar dijital ortamda ve açık erişim esasına göre de paylaşılacak.