TDV 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

TDV 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 7. Uluslararası İyilik Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

23.05.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 7. Uluslararası İyilik Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri takdim edilen Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncüleri, yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz, AA muhabirine, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak "dabke" dansı yaptığı için hakkında soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Bulunduğu her alanda zulme karşı sesini yükselten bir gelenekten geldiğini belirten Akyüz, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Filistin bayrağı açmasıyla ilgili "Tamamen orada planlanmış, spontane gelişmiş bir hareketti. Videoyu sosyal medyadan paylaştım, sonra tehdit edildim. Madalyalarımın iptal edileceği, men edileceğim hususunda tehdit edildim, geri adım atmadım." diye konuştu.

Geri adım atması durumunda bunun hesabının ahirete sorulacağını bildiğini söyleyen Akyüz, şu görüşleri paylaştı:

"Filistin'de çocuklar canını ortaya koymuşken ben kariyerimi, paramı, şöhretimi gözetemezdim. Böyle bir şey yaptım, tehditlere de aldırış etmedim. Daha sonra soruşturma açıldı. Bu soruşturma, dünya şampiyonluğundan daha çok gurur verdi bana. Davamız uğruna bana cezaymış gibi verdiklerini zannettikleri şey benim için en büyük ödüldü."

Filistin hassasiyeti dolayısıyla kendisini iyilik ödülüne layık gören TDV'ye teşekkür eden Akyüz, ödülü Gazze'de şehit edilenler adına aldığını dile getirdi.

"21 dilde yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim'i dağıttık"

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camisi İmamı İbrahim Taşdemir, kente her yıl 35-40 bin civarında turistin geldiğini söyledi.

Turistlere görevi kapsamında İslam'ı anlattığını dile getiren Taşdemir, "Bugüne kadar 21 dilde, yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim'i insanlara vermeye çalıştık, tanıttık. Bunun yanında Başkanlığımızın hazırladığı broşürler ve hazırladığım İslam'a davet mektubu ile turistleri İslam'a davet etmeye çalışıyorum." dedi.

Mektupta insanları Kur'an okumaya davet ettiğini belirten Taşdemir, Kur'an'da, Hz. Meryem ve Ashab-ı Kehf ile ilgili kısımları turistlere gösterdiğini, bazı turistlerin şaşırdığını belirtti.

Kendisinin iyilik ödülüne layık görülmesini beklemediğini ifade eden Taşdemir, Allah'ın dünyadayken bazı iyilikleri ödüllendirdiğini, verilen ödülden dolayı çok mutlu olduğunu paylaştı.

"İyiliği sadece Allah rızası için yapıyorum"

Aksaray'da yaşayan ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç, insanlara ve hayvanlara yönelik merhameti dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Bisikletle işe giderken çöpleri dolaşarak atık ekmek ve yiyecekleri topladığını ifade eden Kılıç, "Bulduklarımı değerlendiriyorum. Götürüp kuşlara veriyorum. Kuşların yanı sıra kediler ve köpekler de geliyor. Onları besleyip doyuruyorum, çok mutlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Allah'ın israfı haram kıldığını, dolayısıyla yiyeceklerin çöpe atılmaması gerektiğini anımsatan Kılıç, "İnsanlara ve hayvanlara iyiliği sadece Allah rızası için yapıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Beştepe, Türkiye, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 MSB: Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi. MSB: Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı eylemine karışan Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi.
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: TDV 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement