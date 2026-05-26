TDV, Burkina Faso\'da Kurban Dağıtımı Yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, 49 kişilik ekiple kurban eti dağıtımı için Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya ulaştı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, kentteki bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, Burkina Faso'nun farklı bölgelerinde kurban keseceklerini söyledi.

Bu yıl geçen yıla oranla sayının daha yüksek olduğunu belirten Kara, görevlilerin gidecekleri bölgede emanet şuuruyla vazifelerini yapacaklarını ifade etti.

Kara, ekipten önce bölgeye ulaşan veterinerlerle hayvanların seçiminin yapıldığını, dini açıdan hayvanların kurban olup olamayacağının belirlendiğini aktardı.

Ekip sorumlusu Erdoğan İlkadlı'nın bilgilendirmede bulunduğu toplantı, dua edilmesiyle tamamlandı.