TDV'den Sierra Leone'ye Yardım Eli

06.03.2026 11:22
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de 2019'dan beri eğitim, sağlık ve gıda yardımları yapıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2019 yılından bu yana Batı Afrika'da yer alan Sierra Leone'ye yardım elini uzatıyor.

TDV, 7 yıl önce Sierra Leone'de başladığı yardım faaliyetlerine eğitimden sağlığa, giyimden gıda desteğine kadar geniş bir yelpazede devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarının artırıldığı ülkede su kuyusu, katarakt ameliyatı, kurban faaliyetleri gibi projeler de yürütülüyor.

Çalışmalarla ilgili olarak AA muhabirine bilgi veren TDV Ekip Sorumlusu Esen Ali Duman, dünya genelinde tüm mazlum coğrafyada olduğu gibi Sierra Leone'ye de yardım eli uzattıklarını söyledi.

Çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri

Duman, 2019'dan bu yana yaklaşık 23 bin hisse akika ve vacip kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ramazan programları kapsamında yaklaşık 8 bin kişiye iftar verdik, 4 bin kişiye iftarlık kolileri dağıttık, 500 yetim çocuğa bayramlık kıyafetlerini hediye ettik. 12 su kuyumuz şu an burada aktif olarak hizmet veriyor, 14 su kuyusunun yapımı devam ediyor. İnşallah onlar da en kısa sürede hizmete başlayacak. 300 katarakt ameliyatı yapıldı, 6 haftalık kısa bir periyotta gerçekleştirilen çalışmada 300 kişinin görmesine yardımcı olmaya çalıştık. 1 mescit inşaatı yaptık, 2 yetimhanenin tefrişat ve tadilatını yaptık."

Yetim çocukları unutmadıklarını ve onlarla özel olarak ilgilendiklerini vurgulayan Duman, "Yaklaşık 1500 yetim çocuğumuza kıyafet ve eğitim yardımında bulunduk. Faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarımızda bizlere destek sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Türklere karşı gösterilen teveccüh

Duman, ramazan dolayısıyla birçok insanın TDV'nin sofralarından faydalandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 40 öğrenci ülkemizde burslu olarak okudu ve şu an bize burada destek veriyorlar. İftarda yemek dağıtım çalışmalarında gönüllü olarak görev alıyorlar. Ülkemizde okuyup burada çalışan, Türkçe konuşan öğrenciler var bunları gördükçe biz çok gururlanıyoruz. Halkımızın bize güvenip verdiği bağışları burada mahallinde dağıtıyoruz. Türk bayrağını ve Türkleri gördükleri zaman büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Biz bu ikili ilişkileri de sağlamaya çalışıyoruz. Yardım çalışmalarımız her yıl artarak devam ediyor."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

