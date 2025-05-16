TDV Öğrencileri Keban\'ı Ziyaret Etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Yükseköğrenim Yurtlarında kalan öğrenciler Keban ilçesini ziyaret etti.
Öğrenciler Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile Fırat Nehri ve Çırçır Şelalesinin bulunduğu bölgeyi gezdi.
TDV Elazığ Yurt Müdürü Erdal Köse, öğrencilerin enerji üretim sürecini yerinde gözlemleme imkanı bularak, suyun gücünün elektriğe dönüşümünü teknik açıdan yakından inceleme fırsatı elde ettiğini söyledi.
Gezinin, öğrencilerde enerji üretimi ve mühendislik sistemlerine dair farkındalık yarattığını belirten Köse, teorik bilgilerin pratikteki karşılığını görmelerine katkı sağladığını aktardı.
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