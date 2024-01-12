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TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için burs başvurularını çevrim içi alacak - Son Dakika
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TDV, Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için burs başvurularını çevrim içi alacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için verilen 'Diyanet Bursları' başvurularını çevrim içi olarak almaya başlayacak. Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek. TDV'nin uluslararası burs programları kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmek isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

TDV, Türkiye\'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için burs başvurularını çevrim içi alacak
12.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:38
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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için verilen "Diyanet Bursları" başvuruları 15 Ocak'tan itibaren çevrim içi alınacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri işbirliğinde yürütülen program kapsamında, Türkiye'deki uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.

Vakfın uluslararası burs programları arasında yer alan uluslararası Anadolu imam hatip lisesi, uluslararası ilahiyat lisans ve uluslararası ilahiyat lisansüstü programları kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyde Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Uluslararası öğrencilerin başvuruları, 15 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden alınacak.

Öğrenciler, "Diyanet Bursları" süreciyle ilgili tüm detaylara aynı adresten ulaşabilecek.

114 ülkeden toplam 2 bin 853 uluslararası öğrenci

Türkiye Diyanet Vakfı burslusu olarak halen lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 114 farklı ülkeden toplam 2 bin 853 uluslararası öğrenci eğitim hayatına devam ediyor.

Uluslararası burs programlarından bugüne kadar 10 bin 755 öğrenci mezun olarak ülkelerine döndü. Bu öğrenciler, Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olarak ülkelerinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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