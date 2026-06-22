Tehdit ve Hakaret Suçundan 7 Yıl Hapis - Son Dakika
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Tehdit ve Hakaret Suçundan 7 Yıl Hapis

22.06.2026 12:59
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Kadıköy'de bıçakla öldürülen genç Mattia'nın ailesine tehditte bulunan sanık 7 yıl 20 gün hapis cezası aldı.

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, "birden fazla kişiyle tehdit", "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma" suçlarından 7 yıl 20 gün hapse çarptırıldı.

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Furkan Ay'ı "birden fazla kişiyle tehdit", "kişinin hatırasına hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma" suçlarında toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ay, "suçu ve suçluyu övme" suçundan ise beraat etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği anımsatılıyordu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti esnasında "caravaggioeda" isimli bir sosyal medya kullanıcısının, 11 Nisan'da Mattia Ahmet Minguzzi'nin aile bireylerinin tehdit mesajları aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu aktarılıyordu.

İddianamede, söz konusu paylaşımda, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir ülke numarasına ait WhatsApp hattı üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajların atıldığının tespit edildiği kaydediliyordu.

İddianamede, ifadesine yer verilen Furkan Ay, müştekiye mesaj atan numarayı kimin kullandığını bilmediğini, numarayı kullanan kişiyle iletişim kurduğunu, bu kişinin A.Ö'nün düşmanı olduğunu, numarayı kullanan şahıstan A.Ö'ye yüklenmelerini istediğini savunmuştu.

Sanık Furkan Ay, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve kimseye tehdit etmekle ilgili bir telkinde bulunmadığını öne sürmüştü.

İddianamede, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen A.Ö. ise beyanında, bahse konu paylaşımları kendisinin yapmadığını, kendisine daha önce de iftira atıldığını, bu nedenle önce de ifade verdiğini ve soruşturmaya konu paylaşımda bahsedilen ve fotoğrafı olan şahsı tanımadığını iddia etmişti.

A.Ö. paylaşımda isimleri geçen S.B. ve Ş.K'nin arkadaşları olduğunu, telefonundaki grup aramalarına bu kişilerin de katıldığını, bu grup aramalarını Minguzzi ailesine mesaj atan telefon numarasını kullanan kişinin başlattığını, şahsın kendisini de arayıp tehdit ettiğini belirtmişti.

İddianamede, Furkan Ay'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, soruşturmaya konu olan suçları işlediğinin tespit edildiği aktarılıyordu.

Bu nedenlerle sanık Furkan Ay'ın "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kişinin hatırasına hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Kaynak: AA

Mattia Ahmet Minguzzi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehdit ve Hakaret Suçundan 7 Yıl Hapis - Son Dakika

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