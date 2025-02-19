Tehlikeli Anlar: İş Makinesinin Kontrolden Çıkışı ve Operatörün Kahramanlığı - Son Dakika
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Tehlikeli Anlar: İş Makinesinin Kontrolden Çıkışı ve Operatörün Kahramanlığı

Tehlikeli Anlar: İş Makinesinin Kontrolden Çıkışı ve Operatörün Kahramanlığı

Adıyaman'da depremzedeler için inşa edilen konutların bulunduğu şantiyede, kontrolden çıkan iş makinesini durdurmaya çalışan operatörün cesur anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Operatör, tehlikeye rağmen iş makinesine ulaşarak durdurmayı başardı.

19.02.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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ADIYAMAN'da, şantiyede kontrolden çıkan iş makinesini, tehlikeye rağmen, operatörün durdurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Şubat 2023 depremi sonrası depremzedeler için konutların inşa edildiği İndere bölgesindeki şantiye alanında devam eden çalışmada, iş makinesi kontrolden çıkıp dönmeye başladı. İş makinesini kontrol altına almaya çalışan operatör, kabine girmek için harekete geçti. Hızla dönen iş makinesinin arasından kabine ulaşmaya çalışan operatör, paletlerin arasına düştü. Operatör, tehlikeye rağmen yeniden kalktı ve ikinci denemesinde kabine girip iş makinesini durdurdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Mahir ALAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA

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