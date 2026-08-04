Tehlikeli Yolculuk: Tankere Tutunarak Bisiklet Sürmek
Gaziantep'te bisikletli, tanker kasasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar görüntülendi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tankere tutunarak yolculuk yapan bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te dün öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunda ilerleyen bisikletli, önündeki tankerin kasasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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