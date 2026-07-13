Tehlikeli Yürüyüş: Refik Ceviz Surlarda - Son Dakika
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Tehlikeli Yürüyüş: Refik Ceviz Surlarda

Tehlikeli Yürüyüş: Refik Ceviz Surlarda
13.07.2026 11:11
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Refik Ceviz, tahta bacaklarla Diyarbakır Surları'nda yürüyerek farkındalık yarattı.

DİYARBAKIR'da Refik Ceviz (22), tehlikeye aldırış etmeden kullandığı tahta bacaklarla 3 metreyi aşan boyuyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nda yürüdü. O anlar dronla görüntülenirken, Ceviz, "Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım" dedi.

Mardin'de yaşayan ve 'tahta bacak' olarak tanınan Refik Ceviz, Diyarbakır'a gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki, yer yer 12 metre yüksekliğe ulaşan Diyarbakır Surları üzerinde tahta bacaklar ile yürüdü. Tahta bacaklar sayesinde 3 metreyi geçen boyu ile yürüyen Ceviz, can güvenliği açısından risk taşıyan ve çıkılması yasak olan surlara yalnızca farkındalık oluşturmak amacıyla çıktığını söyledi. Refik Ceviz'in yaptığı yürüyüş, dronla görüntülendi.

'KİMSE BUNU DENEMESİN'

Tahta bacaklarla gösteriler yapmaya 6 yıl önce başladığını belirten Ceviz, "Diyarbakır Surları'nın yüksekliği 12 metre, benim boyum da 3 metreyi aşıyor. Toplam 15 metre yükseklikten manzaralara bakıyorum. Bunu denemeye başladığımda ilk zamanlarda düşüyordum. Aslında tehlikeli bir iş. Tüm işlerde olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama ben şu an alıştım. Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım. Kimse bunu denemesin. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda profesyonelim ve eğitim de veriyorum. Tahta bacaklarım 1,5 metre, bense 1 metre 90 santimetreyim" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

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