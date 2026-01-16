Tekirdağ'da Tek Kış Fest'e Yoğun İlgi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "TEK Kış Fest", kentte yoğun ilgi gördü. Festivalin ardından yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu etkinlikten memnun kaldı. Ankete katılanların yüzde 96'sı festivalin her yıl düzenlenmesini istediğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kent kültürünü canlandırmak ve kamusal alanları daha aktif hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği TEK Kış Fest, yoğun ilgi gördü. Yeni yıl temasıyla kurgulanan, çocuk atölyelerinden sahne performanslarına, hediyelik ürün stantlarından ikramlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan festivalin "Vatandaş Memnuniyet Anketi" sonuçları açıklandı.

Alan güveliği ve temizliğine tam not

Anket verilerine göre TEK Kış Fest, "aile festivali" olarak tescillendi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 69'u etkinliğe ailesi ve çocuklarıyla katılım sağlarken, en yoğun ilgi yüzde 62,56'lık oranla 26-40 yaş grubundan geldi. Kadınların yüzde 64,53 ile çoğunlukta olduğu festivalde, çocuk atölyeleri ve güvenli alan kurgusu beğeni topladı. Katılımcıların yüzde 88,6'sı alanın temizliği ve güvenliğini "Çok İyi" ve "İyi" olarak değerlendirdi. Alan düzenlemesi ve yönlendirmeler de yüzde 84,16'lık bir memnuniyet oranı elde edildi.

Katılımcıların yüzde 96'sı festivalin devam etmesini istiyor

Festivalin en çok ilgi gören bölümleri çocuklara yönelik etkinlikler ve müzik yayınları oldu. Ailelerin yüzde 80,59'u çocuklar için hazırlanan animasyonlar ve atölye çalışmalarını başarılı bulurken, Kent Orkestrası'nın sahne performansları ve festival alanındaki müzik yayınları katılımcıların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüş aldı. Yerel üreticilerin de yer aldığı hediyelik eşya stantları ise yüzde 82,67 oranında memnuniyet sağlayarak festival atmosferine katkı sundu. "TEK Kış Fest gelecek yıllarda da düzenlensin mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 96'sı festivalin gelenekselleşerek devam etmesini istediğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, anket sonuçlarını yalnızca bir başarı belgesi olarak değil, aynı zamanda bir stratejik rehber olarak gördüklerini belirtti. Yoğun saatlerdeki yönlendirmeler ve ikram noktalarının erişilebilirliği gibi "kısmen yeterli" görülen alanlarda yapılacak iyileştirmelerle, festivalin sonraki yıllarda daha da etkili hale getirilmesi hedefleniyor.