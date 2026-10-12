Tekirdağ Barosu başkanlığına Zümrüt Canku Arslan 613 oyla seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Barosu başkanlığına Zümrüt Canku Arslan 613 oyla seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Barosu başkanlığına Zümrüt Canku Arslan 613 oyla seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Barosunun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zümrüt Canku Arslan seçildi. Arslan 613, rakibi Ertürk Karakaş 547 oy alırken genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurullarıyla Türkiye Barolar Birliği delegeleri de belirlendi.

Tekirdağ Barosunun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zümrüt Canku Arslan seçildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, Zümrüt Canku Arslan ve Ertürk Karakaş başkanlık için yarıştı.

Seçimde Arslan 613, Karakaş ise 547 oy aldı.

Genel Kurul'da yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri de seçildi.

Başkanlığa seçilen Arslan, gazetecilere, başkan seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Arslan, Yönetim Kurulu'na seçilen arkadaşlarıyla mesleğe, meslektaşlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
10:29
Galatasaray’da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu Ayrılık kararını açıkladı
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:09
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:34:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Barosu başkanlığına Zümrüt Canku Arslan 613 oyla seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei