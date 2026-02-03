"Tekirdağ Bülteni" 2026 Yılının İlk Sayısıyla Yayında - Son Dakika
"Tekirdağ Bülteni" 2026 Yılının İlk Sayısıyla Yayında

03.02.2026 16:07  Güncelleme: 16:59
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Tekirdağ Bülteni, 2026 yılının ilk sayısı ile okuyucularla buluştu. Bülten, Uğur Mumcu Basınevi açılışı, sosyal projeler, ulaşım gelişmeleri ve sağlık hizmetleri gibi önemli konuları ele alıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık olarak hazırlanan Tekirdağ Bülteni, 2026 yılının ilk sayısıyla okuyucularla buluştu. Kent gündeminin, belediye hizmetlerinin ve kültürel yaşamın bir arada ele alındığı bülten, kent sakinlerine kapsamlı bir içerik sunuyor.

Tekirdağ Bülteni'nin 2026 yılının ilk sayısının kapak konusu, yapımı tamamlanarak hizmete açılan Uğur Mumcu Basınevi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer tarafından açılışı gerçekleştirilen basınevi, yerel basın emekçilerinin modern ve nitelikli bir çalışma ortamına kavuşmasını sağlarken; aynı zamanda eğitim, dayanışma ve mesleki paylaşım açısından önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.

Ocak sayısında, kentin farklı noktalarında hayata geçirilen sosyal dayanışma projeleri de geniş yer buldu. Kapaklı ilçesinde Şefik Şahin Taziye Evi hizmete açılırken, Karaağaç Mahallesi'nde yapılacak yeni taziye evinin temellerinin atılmasıyla birlikte mahalle ölçeğinde sosyal ihtiyaçlara yönelik önemli adımlar atıldığı vurgulandı.

Ulaşım alanında da dikkati çeken gelişmelerin yer aldığı bültende, Çorlu için planlanan raylı sistem projesi kamuoyuyla paylaşıldı. Yüceer'in değerlendirmelerine yer verilen çalışmada, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik hedefler aktarıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında gençlere yönelik hayata geçirilen HPV aşısı desteği projesi de bültende öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Sağlık alanında yürütülen bu çalışmanın, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırması hedefleniyor.

Kent estetiği ve çevre duyarlılığına yönelik uygulamalara da yer verilen bültende, cadde ve kavşaklarda hayata geçirilen kurakçıl peyzaj düzenlemeleri ile su tasarrufu sağlanırken, kent dokusuna estetik bir görünüm kazandırıldığı ifade edildi. Ayrıca, Tekirdağ'ın kış turizmine katkı sunan Tek Kışfest etkinliğinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Bültenin son bölümlerinde ise Uçmakdere–Gaziköy yolu üzerinde heyelan riskine karşı başlatılan iyileştirme çalışmaları ile toplu ulaşım filosuna kazandırılan yeni araçlara ilişkin bilgiler yer aldı.

Tekirdağ Bülteni'ne, 'https://www.tekirdag.bel.tr/e-bulten' adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

