Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

14.01.2026 16:31  Güncelleme: 17:39
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 2026 yılının ilk meclis toplantısında, kararların oy birliğiyle alınmasının önemine vurgu yaptı ve birlik içinde çalışmanın önemini değerlendirdi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Geride kalan yıldaki uzlaşı kültürüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Önemli olan sayısal çoğunluk değil, kararların ortak akılla alınmasıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı olağan meclis toplantısını, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yönetiminde gerçekleştirdi. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesinin yanı sıra yeni yılın ilk denetim komisyonu seçimleri de yapıldı.

"Bizim için önemli olan kararların oy birliğiyle alınmasıdır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yüceer, 2025 yılında sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemine değindi. Kararların büyük bir bölümünün oy birliğiyle alınmasının şehir adına büyük kazanç olduğunu belirten Yüceer, "2025 yılında gerçekten çok değerli çalışmalara imza attık. Bu süreçte hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partilerin temsilcilerine ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan yalnızca sayısal çoğunluk değil, kararların uzlaşı içinde, oy birliğiyle alınmasıdır. İnşallah 2026 yılı, daha fazla projeyi hayata geçirdiğimiz ve bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 103'üncü yılı dolayısıyla rahmet dileyen Yüceer, geçen günlerde annesini kaybeden Süleymanpaşa Meclis Üyesi Serkan Eriş'e de başsağlığı diledi.

Denetim Komisyonu üyeleri seçildi

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, komisyonlardan gelen dosyalar karara bağlanırken, bazı maddeler ise incelenmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi. Toplantıda ayrıca Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi de gizli oylamayla tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda Denetim Komisyonu Üyeliğine Hüseyin Vasfi Güner, Taner İmamoğlu, Erdal Zengin, Fatma Erözkan ve Metin Kanat seçildi.

Kaynak: ANKA

