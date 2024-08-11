Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Dirençli Kent' Paneli Düzenledi - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Dirençli Kent' Paneli Düzenledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dirençli Kent' panelinde, depreme karşı alınan önlemler ve geleceğe yönelik planlar konuşuldu.

11.08.2024 10:58
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, "Dirençli Kent" paneli gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy ilçesinde 1912 yılında yaşanan Mürefte Depremi'nin 112. yılı dolayısıyla düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, panelin geçmişi anlamak ve geleceğe güvenle bakmak için önemli olduğunu söyledi.

Kenti depreme hazır hale getirmek için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Yüceer, "Geleceğe daha güvenle bakabilmemiz için, bu tür farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Hep birlikte el ele vererek, Tekirdağ'ımızı depreme karşı daha dirençli bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener'in yaptığı panele Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ile Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Dirençli Kent' Paneli Düzenledi - Son Dakika

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