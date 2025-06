Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kurban Bayramı Yardımı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hijyenik ve güvenilir koşullarda hazırlanmış et paketlerini, kentin 11 ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, 7'den 70'e herkese hitap eden hizmetlerimiz ve projelerimizle Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir sosyal destek programını yaşama geçirdi. Sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen hizmetler kapsamında kent genelinde kurum kayıtlı sosyal yardım kriterlerine uyan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara et dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Gıda Tarım A.Ş tarafından dağıtım sürecinin titizlikle yürütüldüğü ve vatandaşların bayramı daha mutlu ve huzurlu geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Herkesin, her kesimin ihtiyaçlarına duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Yüceer, şunları söyledi:

"Göreve başlarken, 'Tekirdağ'da hiçbir kimse kendini kimsesiz, sahipsiz hissetmeyecek. Yaşamın her alanında her evresinde tüm hemşehrilerimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni yanında görecek' demiştik. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bayram öncesi et dağıtımı gerçekleştirdik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, 7'den 70'e herkese hitap eden hizmetlerimiz ve projelerimizle Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Tekirdağlı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar geçirmelerini diliyorum."