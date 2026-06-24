Tekirdağ'da Köseilyas Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Köseilyas Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları tamamlandı

24.06.2026 13:30  Güncelleme: 14:29
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi’nde ulaşımın çehresini değiştirecek üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Mahalle genelinde yürütülen üstyapı yatırımlarıyla yollar daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Köseilyas Mahallesi'nde ulaşımın çehresini değiştirecek üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Mahalle genelinde yürütülen üstyapı yatırımlarıyla yollar daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Süleyman Seba Caddesi, mahalle içi yollar ve Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Hastanesi güzergahındaki düzenlemelerin ardından Pınar Caddesi'nde de çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Köseilyas Mahallesi'nin önemli ulaşım noktalarından biri daha modern bir görünüme kavuştu.

PINAR CADDESİ SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Köseilyas Mahallesi'nin yoğun kullanılan iç yollarından Pınar Caddesi'nde zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarıyla yol baştan sona yenilendi. Çalışmalar kapsamında 3 bin 200 ton dolgu malzemesi kullanılarak zemin sağlamlaştırıldı ardından bin 800 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan yatırımla birlikte sürücüler ve yayalar için daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir ulaşım imkanı sağlandı.

Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yol ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Köseilyas Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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