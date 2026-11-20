(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Diyabet Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği sempozyumda uzman hekimleri vatandaşlarla buluşturdu. Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda; diyabet hastalığı, hastalığın yol açabileceği sağlık sorunları ve bu sorunların önlenmesine yönelik yöntemler hakkında bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumaya ve sağlık konularında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü ile Türk Tabipleri Birliği Tekirdağ Tabip Odası iş birliğinde, Diyabet Farkındalık Ayı dolayısıyla "Diyabet ve Diyabetin Komplikasyonları Önlenebilir mi?" sempozyumu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, alanında uzman hekimler; diyabet hastalığı, hastalığın yol açabileceği sağlık sorunları ve bu sorunların önlenmesine yönelik yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

DÖRT UZMAN HEKİMDEN BİLİMSEL SUNUM

İç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın "Diyabet ve Komplikasyonları Önlenebilir mi?" başlıklı sunumuyla başlayan programda, diyabetin risk faktörleri, erken tanının önemi ve hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Recep Alp, "Diyabet ve Sinirlerimiz" başlıklı sunumunda diyabetin sinir sistemi üzerindeki etkilerini ve diyabetik nöropatiyi anlattı. Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ekrem Çelik ise "Diyabetin Göze Etkileri" başlıklı sunumuyla hastalığın göz sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Programın son sunumunu gerçekleştiren Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Mehtap Durak da "Diyabette Egzersiz" başlığı altında fiziksel aktivitenin diyabetin yönetimindeki önemini paylaştı.

KATILIMCILAR MERAK ETTİKLERİNİ UZMANLARA SORDU

Bilimsel sunumların ardından düzenlenen interaktif soru-cevap bölümünde katılımcılar; diyabetin önlenmesi, hastalığın yönetimi ve komplikasyonlarıyla ilgili merak ettikleri soruları uzman hekimlere yöneltti. Yaklaşık iki saat süren sempozyuma 60 kişi katıldı. Programın tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Sağlık Şube Müdürü Emine Gebeş ve Danışman Hekim Dr. Yusuf Engin Dedeoğlu, organizasyona katkı sunan Türk Tabipleri Birliği Tekirdağ Tabip Odası Eğitim Komisyonu'na, konuşmacı hekimlere ve katılımcılara teşekkür etti.