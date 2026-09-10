Tekirdağ Çerkezköy'de bir eve ateş açan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de bir eve ateş açan 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Çerkezköy\'de bir eve ateş açan 3 şüpheli tutuklandı
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Çerkezköy ilçesinde bir eve silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler, Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde bir eve silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Metin Sokak'taki bir eve bazı kişilerce ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya U.B., Y.T. ve R.Ç'nin karıştığını belirledi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Çerkezköy'de bir eve ateş açan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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