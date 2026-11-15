Tekirdağ Çerkezköy'de İnönü Caddesi'nde 5 araçlı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de İnönü Caddesi'nde 5 araçlı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çerkezköy\'de İnönü Caddesi\'nde 5 araçlı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
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Tekirdağ Çerkezköy'de İnönü Caddesi'ndeki zincirleme kazada 3 otomobil, bir pikap ve panelvan karıştı, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde 3 otomobil, bir pikap ve panelvan olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
ÇerkezköyTekirdağTrafikGüncelSon Dakika

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