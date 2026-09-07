Tekirdağ Çerkezköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü ve hayati tehlikesi bulunuyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaatın 4'üncü katında sıva yapan M.B. (26), iskeleden bir kat aşağıya düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Malkoçoğlu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 4'üncü katındaki iskelede sıva yapan M.B. (26), henüz belirlenemeyen nedenle bir kat aşağıdaki iskeleye düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. tedavi altına alındı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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