Tekirdağ Çerkezköy'de teras katındaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de teras katındaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Tekirdağ Çerkezköy\'de teras katındaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 20 daireli 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden 1 saatte kontrol altına alındı.

Çerkezköy Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak'ta bulunan 5 katlı, 20 daireli apartmanın teras katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede terası sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın sokağın dar olması ve araç parkları nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorlandı. Bunun üzerine araçlar kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını heyecan içinde izledi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de teras katındaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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