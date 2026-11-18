Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaşadığı binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarının kırılması sonucu düşen kadın yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana gelen olayda, Y.K, bulunduğu dairenin balkonundaki demir korkulukların kırılması üzerine zemine düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.K, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadının balkondan düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.