Tekirdağ Çorlu'da ruhsatsız tabancayla kahveye ateş açan şüpheli, 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi otogar mevkisinde bir kahvehaneye ruhsatsız tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis şüpheliyi kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi otogar mevkisinde H.A, ruhsatsız tabancayla kahvehaneye ateş açtı.
Açılan ateş sonucu H.T. topuğundan, Z.D. ise dizinden yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli H.A'yı kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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