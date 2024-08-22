Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı, zanlılardan 36'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 101 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?