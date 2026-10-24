Tekirdağ'da 11 ilçede üreticilere yeni destekleme modeli anlatıldı

Tekirdağ'da 11 ilçede üreticilere yeni destekleme modeli anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticilere yeni destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 11 ilçedeki toplantılarda üreticilerin sorularını yanıtladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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