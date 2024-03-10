Tekirdağ'da 1150 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Şarköy ilçesinde belirledikleri eve operasyon düzenledi.
Aramada, 1150 litre sahte içki ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi T.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 1150 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, Bir Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, yola doğru koşarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekimi töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında Sakarya'nın deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu projenin daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme amacını taşıdığını belirtti. Toplamda 240 dairenin yer alacağı projede, konutların 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildiği ve ödeme planının esnek olduğu aktarıldı. Kura çekimi sonucunda 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak dedi.
Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni mesai saatleri kamuoyuna duyuruldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?