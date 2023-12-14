Tekirdağ\'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda ekipler, 2 ev, bir işyeri ve bir otomobilde arama yaptı.
Aramalarda 143 şişe gümrük kaçağı içki, bir ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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