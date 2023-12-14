 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız havalı tüfek bulundu.

Tekirdağ\'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi
14.12.2023 - 09:19,
Abone Ol

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 143 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede 2 şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda ekipler, 2 ev, bir işyeri ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda 143 şişe gümrük kaçağı içki, bir ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


09:02
Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39
Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi
08:34
Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58
Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
03:18
Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum
01:43
Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
00:34
Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi

Son Dakika
09:02 Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39 Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi
08:34 Gazze'deki pusuda 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58 Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
03:18 Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum
01:43 Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
00:34 Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 09:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement