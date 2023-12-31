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Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından yürütülen iş kulübü projesi kapsamında, 271 kişiye iş kulüpleri eğitim ve faaliyetlerine katılarak yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildi. Katılımcılara teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra insan kaynakları uzmanları ve işverenlerin deneyimlerini paylaştığı eğitimlerde, iş arama sürecini kolaylaştırmak ve gelecek planlamaya yardımcı olmak amaçlandı. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin İŞKUR'a başvuru yapabileceği belirtildi.

Tekirdağ\'da 2023\'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi
31.12.2023 - 12:23,
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Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, işsizlikle mücadele kapsamında iş arama sürecini kolaylaştırmayı, iş arama sürecinde yapılan küçük hataların önüne geçmeyi ve gelecek planlamaya yardımcı olmayı hedefleyen iş kulübü projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

Proje kapsamında kentte 271 kişi, iş kulüpleri eğitim ve faaliyetlerine katılarak yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti aldı.

Katılımcılara kendini ve iş gücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler verildi.

Eğitimlere davet edilen insan kaynakları uzmanları ve işverenler de katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin İŞKUR'a başvuru yapabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi - Son Dakika
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