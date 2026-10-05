Tekirdağ'da 3 ilçede uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da 3 ilçede uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray ve Şarköy ilçelerinde polis, şüphelilerin üst aramasında ve bir otomobilde uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirdi. Üç ilçede de gözaltına alınan şüphelilerden biri otomobil sürücüsü.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
??????? Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü sahibi gözaltına alındı.
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