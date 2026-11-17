Tekirdağ'da 3 ilçedeki denetimde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde bazı şüphelileri durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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