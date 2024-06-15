Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı

Tekirdağ'da düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Eypio ve Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada festivalin herkesin mutlu olduğu ve doyasıya eğlendiği bir etkinlik olduğunu belirtti. Festival, 16 Haziran'da sona erecek.

15.06.2024 00:19
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Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte Eypio ve Koç konser verdi.

Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

Konserin sonunda Nallar, Eypio ve Koç'a kiraz ile çiçek verdi.

Festival, 16 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Eypio ve Oğuzhan Koç sahne aldı - Son Dakika

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