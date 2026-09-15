Tekirdağ'da Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi Hüseyin Babacan'a şed kuşatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi Hüseyin Babacan'a şed kuşatıldı

Tekirdağ\'da Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi Hüseyin Babacan\'a şed kuşatıldı
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Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Valilik önünde çelenk sunumuyla başlayan tören düzenlendi. Törende yılın ahisi Hüseyin Babacan'a şed kuşatılırken yılın çırağı ve kalfasına da plaketleri verildi.

Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Göksel Karaevli, 29. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtuna, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin sadece bir meslek örgütü değil, güzel ahlakın sanatla, dürüstlüğün ticaretle bütünleştiği bir manevi terbiye ocağı olduğunu söyledi.

Ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik olduğunu aktaran Furtuna, "Ahi Evran'ın kurduğu bu eşsiz sistem, üreticiyle tüketiciyi karşı karşıya getiren değil, birbirinin hak ve hukukunu gözeten bir denge üzerine inşa edilmiştir. Müşteri velinimettir anlayışıyla dürüst esnaflık ilkesi asırlar öncesinden günümüz tüketici haklarına ışık tutan en güçlü referansımızdır." dedi.

Ardından, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ahilikte ayıplı mal üreten esnafa verilen ceza olarak bilinen "pabucu dama atma" canlandırıldı.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" Hüseyin Babacan'a şed kuşatıldı.

Daha sonra, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti tarafından yılın çırağı Efe Karamavuş, yılın kalfası Sefa Turan ve yılın Ahisi Hüseyin Babacan'a plaketleri verildi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, il protokolü ve esnaflar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi Hüseyin Babacan'a şed kuşatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi Hüseyin Babacan'a şed kuşatıldı - Son Dakika
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