Tekirdağ'da Anneler, Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde Bir Araya Geldi

16.01.2026 12:42  Güncelleme: 13:40
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde anneleri bir araya getiren bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar deneyimlerini paylaştı ve yeni projeler için ilk adımlar atıldı. Etkinliklerin düzenli hale getirilmesi planlanıyor.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlediği özel buluşmayla anneleri bir araya getirdi. Çocuk oyun odası ve oyuncak kütüphanesinden yararlanan ailelerin katıldığı programda, deneyimler paylaşıldı, yeni projeler için ilk adımlar atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kapaklı'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, merkezin imkanlarından faydalanan çocukların anneleri bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu'nun da katıldığı programda, annelerin evlerinde hazırladığı ikramlar eşliğinde sohbet edildi. Buluşmada çocuk yetiştirme sürecinde karşılaşılan konular ele alınırken, katılımcılar deneyimlerini paylaştı.

Buluşmalar düzenli hale geliyor

Etkinliğin ardından, bu tür buluşmaların düzenli hale getirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Katılımcıların talebi doğrultusunda Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde annelere yönelik buluşmaların ayda bir kez düzenlenmesi planlandı. Program boyunca annelerin taleplerini not alan belediye yetkilileri, atölye çalışmaları, spor faaliyetleri ve üretime yönelik projeler başta olmak üzere çeşitli sosyal çalışmaların değerlendirileceğini bildirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu, paylaşımı bol ve güler yüzlü bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükşehir olarak kadınların ve çocukların her zaman yanında olmaya, sosyal yaşamın içinde aktif rol almalarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

