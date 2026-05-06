Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Arı Yaşam Gücü Projesi'ne Başvurular Başladı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin artan üretim maliyetlerinin arıcılık sektörüne etkisini azaltmak ve üreticilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Arı Yaşam Gücü Projesi'ne başvurular başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Arı Yaşam Gücü Projesi ile kentte arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği ve Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliği iş birliğiyle uygulanan projede, desteğin toplam maliyetinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi diğer yarısı ise birliklere üye arıcılar tarafından karşılanacak.

Proje ile arı yetiştiricilerine verilen yem desteğinin 2026 yılı başvuruları başladı. Belirlenen dağıtım esaslarına göre; en az 30 arılı kovana sahip üreticilere 240 kilogram, en az 15 arılı kovana sahip üreticilere ise 120 kilogram arı yemi verilecek. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin, Tekirdağ İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Muratlı Bal Üreticileri Birliği veya Malkara Süleymanpaşa Bal Üreticileri Birliklerinden herhangi birine üye olmaları ve üyeliklerini belgelemeleri gerekecek. Başvurular, üreticilerin üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Proje için son başvuru tarihi, 15 Mayıs 2026 olarak belirlendi.