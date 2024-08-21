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Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 991 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.