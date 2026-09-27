Tekirdağ'da balıkçılar kestane karası fırtınası yüzünden denize açılamıyor

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, balıkçıları olumsuz etkiledi.

Tekirdağlı balıkçılar, zaman zaman şiddetini artıran ve "kestane karası" olarak adlandırılan fırtına nedeniyle denize açılamadı.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan olumsuz koşullar nedeniyle balıkçı tekneleri, hava koşullarının düzelmesini beklemek üzere liman ve barınaklarda kaldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçıların tekne ve ağ bakımlarını yaptığını belirterek, fırtınanın 4 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, bu yıl ağların palamutla dolmasını beklediklerini ifade ederek, "Rüzgarın etkisini yetirmesiyle palamut için ağ atmaya devam edeceğiz." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da fırtına dinene kadar limanda bekleyeceklerini ve daha sonra yeniden denize açılacaklarını ifade etti.