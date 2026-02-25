Tekirdağ\'da Bitki Islahı Konferansı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Bitki Islahı ve Tohum Üretimi Konferansı" düzenlendi.

Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen konferansta, ziraat yüksek mühendisi Güray Diler ve pazarlama uzmanı Serkan Özcan, bitki ıslahının tarımsal üretimdeki önemi, nitelikli tohum kullanımının verim ve kaliteye etkisi ile tarım sektöründe pazarlama stratejileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ardından, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edildi.

-Tekirdağ NKÜ'de CMK uygulamaları eğitimi düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği işbirliğiyle Tekirdağ Barosu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "CMK Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun savunmanın yüzyıllara dayanan birikimi ve mücadelesi sonucunda şekillendiğini söyledi.

Baroların ve avukatların sahada karşılaştığı sorunları azaltmak için sürekli çalışması gerektiğini belirten Gürcün, "Mesleki bilginin güncel tutulmasının yalnızca avukatın etkinliği açısından değil, vatandaşların haklarının en iyi şekilde savunulmasının da temel şartıdır." dedi.

İstanbul Barosu avukatlarından Naim Karakaya da soruşturma aşamasında avukatların dikkat etmesi gereken hususları ele alırken, uygulamada yaşanan aksaklıklar ve bu sorunlara karşı avukatların etkin müdahale yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-Süleymanpaşa'da "Ramazan Şenliği" düzenlendi

Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesinde, "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel meddah gösterisi sahnelendi, ramazan ezgileri dinleyicilerle buluştu.

Kurulan ramazan sokağı ziyaret edilirken, atölye alanları, fotoğraf ve hatıra köşeleriyle öğrenciler için etkinlik ortamı oluşturuldu.

Etkinliğe katılan Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol öğrencilerle sohbet ederek, oluşturulan alanları ziyaret etti.