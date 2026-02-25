Tekirdağ'da Bitki Islahı Konferansı - Son Dakika
Tekirdağ'da Bitki Islahı Konferansı

Tekirdağ'da Bitki Islahı Konferansı
25.02.2026 09:44
NKÜ'de düzenlenen konferansta bitki ıslahının önemi ve tohum kalitesi konuşuldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Bitki Islahı ve Tohum Üretimi Konferansı" düzenlendi.

Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen konferansta, ziraat yüksek mühendisi Güray Diler ve pazarlama uzmanı Serkan Özcan, bitki ıslahının tarımsal üretimdeki önemi, nitelikli tohum kullanımının verim ve kaliteye etkisi ile tarım sektöründe pazarlama stratejileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ardından, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edildi.

Kaynak: AA

