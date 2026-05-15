Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak ve Glütensiz Yaşam Farkındalığı

15.05.2026 16:29  Güncelleme: 18:06
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik seminer düzenledi. Seminerde çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme konuları anlatıldı, ardından glütensiz ürünlerin tadımı yapıldı.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü, 9-15 Mayıs Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü, Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası çerçevesinde seminer düzenledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yüksek gıda mühendisi Aysun Oğuz Sezer tarafından öğrencilere, çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme konusunda sunum yapıldı.

Çölyak hastalığının tanımı, belirtileri ve tanı sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Sezer, günlük yaşamda glüten içeren ürünlerin nasıl ayırt edileceği, etiket okuma alışkanlığının önemi ve çölyak hastalarının beslenme düzeninde dikkat etmesi gereken konular hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Seminerde ayrıca toplumda çölyak hastalığına yönelik bilinç düzeyinin artırılması gerektiğine dikkat çekilerek sağlıklı ve bilinçli beslenmenin önemine vurgu yapıldı.

GLÜTENSİZ ÜRÜNLERİN TADIMI YAPILDI

Seminerin ardından öğretmenler ve öğrenciler, TOBB MTAL Gıda Teknolojileri Bölümü atölyelerinde öğrenciler tarafından hazırlanan glütensiz kek, poğaça ve ekmeklerin tadımını gerçekleştirdi. Program sonunda TOBB MTAL Okul Müdürü İsmail Peksöz tarafından Aysun Oğuz Sezer'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
