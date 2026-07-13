Tekirdağ'da Denizde Kayıp Araması Başlatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denizde Kayıp Araması Başlatıldı

13.07.2026 23:24
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Tekirdağ'da denize giren bir kişi kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ'da serinlemek için denize giren 1 kişi, kayboldu. Kayıp kişiyi bulamak için arama çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'ın Altınhova Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, öğleden sonra serinlemek için denize girdi. Denizde yüzen kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden dalgıç polisler sevk edildi. Botlar ve dalgıç polislerle yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınmadı. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

SARAY'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırlarımız içerisinde 13-14 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Haber-Kamere: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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