Tekirdağ'da Dolandırıcılara Operasyon

08.05.2026 10:59
Tekirdağ'da 7 ilde düzenlenen operasyonda 14 dolandırıcıdan 12'si tutuklandı, mağdurlara sözleşme tuzağı.

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde, polisin, güzellik merkezinde 'cazip kampanya' ve 'uygun fiyat' vaadiyle iş yerine çektikleri kişileri karmaşık sözleşmelerle kıskaca alıp dolandıranlara yönelik operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren güzellik merkezinin 'cazip kampanya' ve 'uygun fiyat' vaatleriyle vatandaşları iş yerine çektiği belirlendi. İş yerinde mağdurların karmaşık sözleşmelerle bağlandığı, işlem sırasında ise mobil bankacılık üzerinden kredi kartı şifrelerinin ele geçirilip hesaplardan yüklü miktarda para transferleri yapıldığı, işlem seansları sırasında mağdurların görüş alanı engellendikten sonra çantalarından nakit ve ziynet eşyalarının çalındığı, aynı zamanda kredi kartlarından mağdurların bilgisi dışında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polisin teknik ve fiziki takibinde şüphelilerin Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Tokat, İstanbul'un Silivri ilçesindeki şubeleri üzerinden de benzer faaliyetleri organize şekilde sürdürdüğü ortaya çıkarıldı. MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmesinin ardından elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 16 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakı ve noter belgeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

