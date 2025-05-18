Tekirdağ'da Engelliler Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası'nda Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde empati ve farkındalık temalı özel bir etkinlik düzenledi. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların toplumsal düzeyde anlaşılmasını sağlamak ve herkes için eşit, erişilebilir bir yaşamın mümkün olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği farkındalık etkinliğinde, yüz boyama, çocuk oyunları, oyuncak kütüphanesi, oyun odası etkinlikleri, el sanatları sergisi, hatıra fotoğrafı çekimi, ikramlar ve sebze fidesi ekimi gibi çeşitli aktiviteler yer aldı.

Özellikle doğa temalı üretici faaliyet olan fide ekimi, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Programın en dikkati çekici bölümlerinden biri ise "empati parkuru" oldu. Görme engeli bulunmayan bireyler göz bandı takarak parkurda yürüdü; bedensel engeli olmayan katılımcılar tekerlekli sandalye kullanarak kısa mesafeler kat etti. Katılımcılar, söz konusu deneyimin kendilerini derinden etkilediğini ve farkındalıklarını artırdığını söyledi.

Etkinliğe katılan yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle engelli bireyler ve ailelerinin sosyal yaşama katılımını destekleyen bu tür çalışmaların artmasının önemine işaret etti.