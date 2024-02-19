Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü

Tekirdağ\'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü

Tekirdağ'da etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü. Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşım aksadı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

19.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü - Son Dakika
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