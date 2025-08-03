CENAZELERİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen gaz tankının patlamasında ölen vardiya amiri Hacı Ali Delal (45) ile elektrikçi ustası Mehmet Aktaş'ın (25) cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Fabrika Patlaması: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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