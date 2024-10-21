Tekirdağ\'da feci kaza: 5 ölü

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 kara yolunda meydana geldi. Cenker Varnalı'nın (21) kullandığı 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.A. (39) yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Demir yığınına dönen otomobil alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı ile yanındaki Kadir Güler (26), Emre Ağır (21), Serhat Tünüs (21) ve Deniz Yalnız'ın (19) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi sürücüsü Ö.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Ö.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada ölen 5 arkadaşın gece otomobille gezmeye çıktıkları belirtildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde içki şişeleri olduğu belirlendi.