Tekirdağ\'da Gıda Denetimleri

Tekirdağ'da, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastane, kasap, market ve fırınlara yönelik yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları yerlerde denetim yaptı.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin belgeleri, teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

İşletme sahipleri ve çalışanlar gıda güvenliği ve hijyen konusunda uyarılıp bilgilendirildi.