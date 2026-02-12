Tekirdağ\'da İl Göç Kurulu Toplantısı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda, kentte bulunan yabancılara ilişkin 2025 yıl sonu değerlendirmesi ile 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı.
Toplantıda, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından katılımcılara il genelindeki yabancılara ilişkin istatistiki veriler sunuldu.
Daha sonra düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen iş ve işlemler görüşülerek, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konularda değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya kaymakamların yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve kurum müdürleri katıldı.
