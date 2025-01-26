Tekirdağ'da İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Etti

Tekirdağ\'da İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Etti

Tekirdağ'da, işten çıkarılan işçiler, işten çıkartılmalarını alkışlayarak protesto etti.

26.01.2025 17:47
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan bir grup işçi "alkışlı" eylem yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen 8 kişi işten çıkarılmalarını alkışlayarak protesto etti.

Gruptakilerden Cem Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, performans yetersizliği gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

İşine geri dönmek istediğini aktaran Şen, ortada hiç bir haklı sebep olmaması rağmen işten çıkarıldığını ileri sürdü.

Kış ayında işsiz kaldıklarını belirten Şen, çok zor durumda olduklarını söyledi.

Bir diğer işçi Yekta Beyazıt da herhangi bir disiplin cezası olmamasına rağmen işinden çıkartıldığını ileri sürerek, ailesiyle mağdur durumda olduğunu dile getirdi.

Nazife Durgut ise sadece ekmeğinin peşinde olduğunu ifade etti.

2022 yılında işten çıkarılan ve daha önce Tekirdağ'dan CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüme eylemi yapan Numan Büyükhan da arkadaşlarına destek verdiğini ve yapılan hatadan vazgeçilmesi gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından bir süre alkışlarla belediyeyi protesto eden grup daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İşten Çıkarılan İşçiler Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muammer Ceylan:
    Kardeşim trakyada eğer bir insan işsiz kalırsa yaşamasın trakyada iş bulamayan hiç bir yerde bulamaz.eger trakyada insanlar işten cikartilirsa kesinlikle bir sebebi vardır.çunku Trakyalılar çalışmayı sevmiyorlar devamlı yiyelim içelim gezelim havasında oldukları için diğer insanların içinde farkediliyorlar bu yüzden sonra işten cikartilinca ya çok pişmanım öyle bir şey yok 5 0 Yanıtla
  • Teleon Tv:
    yapıda ne oldu başkan Ankara'da Mansur yavasi ziyaret ediyor. başkanın olmadığı gün eylem yapsan neye yarar 0 0 Yanıtla
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