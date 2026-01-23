Tekirdağ'da Kadınlara Yönelik "Vizyon Pano Hazırlama Atölyesi" Düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamıda Süleymanpaşa TEK Atölye'de, "Bu Yıl Kendim İçin Ne İstiyorum?" başlıklı Vizyon Pano Hazırlama Atölyesi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen atölye, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Meltem Şentürk'ün rehberliğinde 13 kadının katılımıyla yapıldı.

Sanat terapisi temelli çalışmada, psikososyal güçlenme ve yıla iyi bir başlangıç teması ele alındı.

Atölye kapsamında katılımcılar beden, sağlık, iç huzur, ilişkiler ve yaşam hedefleri gibi başlıklarda dergi görselleri ve çeşitli materyaller kullanarak kendi vizyon panolarını hazırladılar. Atölye sonunda katılımcılar, çalışmalarını değerlendirerek, ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin farkındalık kazandılar.