Tekirdağ'da "Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" Paneli Gerçekleştirildi

11.03.2026 09:31  Güncelleme: 10:23
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü' panelini düzenledi. Başkan Candan Yüceer, kadınların güçlendirilmesinin önemine değinerek, kadın dostu projelerle çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" paneli gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, çalışmalarını "Güçlü Kadın, Güçlü Şehir" vizyonuyla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Kadınların güçlendiği bir şehir daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir şehirdir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Başkan Yüceer'in katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Hayatı Ayakta Tutan Emek: Kadınların Sözü, Kadınların Gücü" başlıklı panelde; kadın emeği, toplumsal eşitlik ve dayanışma konularının ele alındı. Panelin moderatörlüğünü, Tekirdağ Barosu'ndan Av. Damla Nur Ercan üstlendi.

Panele konuşmacı olarak CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Meryem Gül Çiftci Binici, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu ve gazeteci Hacer Foggo, Turkishe Kurucusu Asiye Bahar Tabanlı ile Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Kurucusu Aynur Çeşmeliler katıldı.

Tekirdağ'da kadın dostu projeler devam edecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kadın dostu şehir anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Yüceer, "Kadınların güçlendiği bir şehir daha güvenli, daha adil ve daha güçlüdür. Tekirdağ'ımızın daha eşit, adil ve güvenli bir şehir olması için sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana Yerel Eşitlik Eylem Planı başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Sosyal çalışmalarımızda ve projelerimizde kadın istihdamına önem vermeyi sürdürüyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, panelistlerimize katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dayanışma ve ortak mücadele vurgusu

Panelde kadın emeğinin görünürlüğü, çalışma hayatında kadınların karşılaştığı sorunlar, yoksullukla mücadele ve kadın dayanışması konuları ele alındı. Kadınların üretimde ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir şekilde yer alabilmeleri için dayanışmanın ve ortak mücadelenin önemi vurgulandı.

Büyükşehir'den "ILO 190" adımı

Panelin ardından Yüceer, çalışma hayatında şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkesini esas alan ILO 190 Sözleşmesi doğrultusunda hazırlanan Tutum Belgesi'ni imzaladı. İmzalanan belgeyle, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve kuruma bağlı iştiraklerde eşitlik temelli ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik kararlı duruş bir kez daha ortaya kondu.

Programa, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

